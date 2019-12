Catar - O Flamengo fez sua parte, venceu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1 e, agora, aguarda a definição do adversário na decisão do Mundial da Fifa. O Liverpool, da Inglaterra é o grande favorito para avançar diante do Monterrey, do México, nesta quarta-feira, e, caso o time de Jurgen Klopp avance, a defesa rubro-negra terá pela frente Mohamed Salah, destaque e atacante dos Reds.



Quem conhece bem o futebol do egípcio é o lateral Filipe Luís, companheiro do jogador no Chelsea (ING). Após a vitória sobre o Al Hilal, o camisa 16 do Fla avaliou o possível encontro com um "dos jogadores mais perigosos do mundo".



"Salah é um grande amigo, joguei com ele no Chelsea. Se tiver que defender ele, será um inimigo. É um jogador super perigoso, rápido, com um bom drible e, principalmente, que finaliza muito bom. Não podemos dar um espaço porque é um dos jogadores mais perigosos do mundo", projetou Filipe Luís.



Com Salah, Roberto Firmino, Mané & Cia. o Liverpool entrará em campo nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes diante do Monterrey, do México. A decisão será neste sábado, no mesmo horário, no Estádio Internacional Khalifa, mesmo palco das duas semifinais da competição.

Contra o Al Hilal, o Flamengo viu-se na condição de favorito diante de um adversário que jogou sem responsabilidade e fez um primeiro tempo melhor. Para Filipe Luís, a situação em uma possível decisão contra o Liverpool será a oposta, lembrando do grande momento vivido pelo atual campeão europeu.



"Com o plantel que o Flamengo tem, jogando na América do Sul, sempre seremos favoritos, mas em um jogo tudo pode acontecer. Já ganhamos, já empatamos e já perdemos. Hoje, jogue com quem jogar, o Lverpool será favorito pelo time que tem e pelo tempo que estão juntos", finalizou o lateral.