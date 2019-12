Rio - O atacante Zito Luvumbo, de 17 anos, é considerado um promissor jogador angolano. Tão promissor, que após participar do Mundial Sub-17 no Brasil, ele passou a ser ventilado em grandes clubes do futebol mundial. De acordo com o jornal português "A Bola", o Flamengo seria uma das equipes interessadas.

A publicação fala do interesse de clubes europeus como: Manchester City, West Ham, Lille, Leipzig, Mónaco e também equipes de Portugal como: Sporting e V. Guimarães. Sobre o Flamengo, o jornal afirma que Jorge Jesus está observando o atleta.

Zito Luvumbo defende o Primeiro de Agosto, de Angola. O jogador, de 17 anos, é definido pelo seu empresário como "grande talento que deve ser bem gerido".