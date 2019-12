Rio - O Flamengo venceu o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar, pela semifinal do Mundial de Clubes. A TV Globo transmitiu o jogo, triplicou a audiência na faixa e teve a maior audiência de uma partida do Mundial desde 2005.



A maior audiência da emissora foi no Rio de Janeiro, onde atingiu 33 pontos de audiência. Os números praticamente triplicaram em relação as quatro terças anteriores. Já em São Paulo, foi 18 pontos de audiência e, mesmo sem uma equipe paulista, dobrou a audiência da faixa.



Já garantido na final do Mundial de Clubes, o Flamengo aguarda o adversário. Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool entra em campo nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), contra o Monterrey, do México, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. A final será no próximo sábado.