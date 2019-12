Rio - O Internacional está perto de contratar o lateral-direito Rodinei, do Flamengo, por empréstimo de um ano. Os clubes já trocaram a documentação. O jogador, de 27 anos, defende o clube carioca desde o fim da temporada de 2015.

Rodinei nunca foi unanimidade na torcida do Flamengo desde que chegou ao clube carioca. Ele e Pará revezaram durante algumas temporadas a titularidade da equipe. Desde a chegada de Rafinha, os dois perderam espaço. Pará acabou negociando com o Santos.

Com a camisa do Flamengo, Rodinei conquistou dois títulos do Carioca (2017 e 2019), um Brasileiro e uma Libertadores. O jogador está no Catar e pode terminar sua passagem com um título do Mundial de Clubes.