A partir desta quinta-feira, os torcedores do Flamengo poderão garantir presença em todos os jogos da equipe em 2020. O clube irá comercializar dois tipos de pacotes: o “Brasileirão Temporada”, que dá direito a todos os 19 jogos em casa no Brasileirão, e o "Maracanã Temporada 2020”, que contempla todos os jogos do ano no estádio, exceto uma possível final da Libertadores.

A venda será realizada apenas para sócios-torcedores. Após os pacotes serem adquiridos, não será possível qualquer tipo de cancelamento e as mensalidades deverão ser mantidas em dia.

Confira os preços:

Valores



1º lote:



Norte: R$600,00

Leste Superior: R$750,00

Leste Mais: R$3.000,00

Maracanã Mais: R$3.800,00



Pacote Maracanã Temporada 2020



Valores



1º lote:





Norte: R$1.365,00

Oeste Inferior: R$2.340,00

Maracanã Mais: R$10.350,00