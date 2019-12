Novamente o Liverpool...

A história contada na trilha sonora que embalou a temporada vitoriosa do Flamengo está mais perto do que nunca de se repetir. Passados 38 anos, quis o destino que o Liverpool estivesse novamente diante do Rubro-Negro na decisão de um Mundial de Clubes. Num jogo equilibrado, os ingleses bateram por 2 a 1 o Monterrey, do México, para garantir uma vaga na final. Keita e Roberto Firmino, no fim da partida, garantiram a vitória — Funes Mori descontou.

As coincidências são tantas que até os uniformes serão iguais. Como Liverpool será mandante, o Flamengo jogará novamente de branco, como na vitória por 3 a 0, em 1981. Já os Reds vestirão a tradicional camisa vermelha.

Com apenas quatro titulares em campo, o Liverpool teve muito trabalho para ficar com a classificação. Apesar do favoritismo, o talento do Salah foi determinante, com participação nos dois gols. O elenco do Flamengo, que estava no estádio, pôde ver que a tarefa de sábado não é impossível. Mas os ingleses também estão de olho no Rubro-Negro.

"Jogo difícil, muito difícil. Assistimos ao jogo de ontem do Flamengo (terça) e vamos assistir a outros", afirmou Jürgen Klopp, técnico do Liverpool. "Será um jogo importante, mas não é só isso. Somos oponentes diferentes, mas é assim. Vou fazer análise e pensar no nosso oponente. Só posso dizer agora com base em uma partida. Não posso falar mais, precisamos falar sobre três ou quatro jogos. A torcida deles está aqui fazendo festa, obviamente têm muitos aqui. Importante para eles, para nós também", acrescentou Klopp, que não confirmou se o zagueiro Van Dijk, fora da partida de ontem, terá condições de jogar a final.

Num começo de jogo eletrizante, os Reds abriram o placar aos 11, quando Salah deu lindo passe para Keita tocar na saída do goleiro. Dois minutos depois, porém, Funes Mori aproveitou rebote para empatar.

Firmino resolve

A igualdade no placar levou o Monterrey a crescer na partida, e Alisson fez grandes defesas ainda na etapa inicial. O jogo era parelho, então Jürgen Klopp resolveu aumentar o poder de fogo: levou a campo os titulares Alexander-Arnold, Mané e Roberto Firmino.

Quando tudo indicava a prorrogação, o talento falou mais alto. Salah fez bela jogada e tocou para Arnold, que cruzou para Firmino, na pequena área, com muita categoria, colocar o Liverpool na decisão.