Rio - O Flamengo acertou com mais um jogador para 2020. Trata-se do zagueiro Gustavo Henrique, do Santos. Como o jornal O Dia já havia informado, o jogador já tinha dado a palavra para a diretoria rubro-negra e, caso não chegasse a proposta da Europa iria se transferir para o time da Gávea. Nos últimos dias, o estafe do jogador deu o 'ok', e a situação será resolvida após o Mundial de Clubes.

Existia uma espécie de acordo entre Gustavo Henrique e Flamengo. Caso não chegasse uma oferta "muito boa" da Europa, o zagueiro iria atuar pelo Rubro-Negro carioca, o que acontecerá. A tendência é que seja assinado um compromisso de três anos.



Gustavo Henrique tem 26 anos e só atuou pelo Santos, clube que o lançou no profissional em 2013. Nesta temporada, o zagueiro teve o melhor ano na carreira: 54 jogos e cinco gols, até o momento.