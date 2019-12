Gustavo Henrique confirma acerto com Flamengo e diz que se apresentará ao novo clube apenas em fevereiro

O Flamengo está por assinaturas de documentos para acertar a contratação do zagueiro Gustavo Henrique. O jogador já disse "sim" ao Rubro-Negro e vai fechar por três anos com a possibilidade de prorrogar por mais um quando a equipe carioca retornar do Mundial de Clubes. Como o atleta tem contrato com o Santos até o fim de janeiro, ele só vai se apresentar ao novo clube em fevereiro, como o próprio revelou à reportagem em conversa pelo telefone.

"Como tenho contrato com o Santos até o fim de janeiro, eu só vou me apresentar ao Flamengo apenas em fevereiro. Questão de contrato. Tem que ser cumprido", disse Gustavo Henrique ao jornal O Dia.

Questionado se já estava tudo certo, Gustavo Henrique disse que os trâmites estão "caminhando bem" para um final feliz e evitou entrar em polêmica com o seu antigo empresário, Fernando Cézar, que deu declarações dizendo que o jogador o traiu ao escolher o Flamengo. A reportagem apurou que no sistema da CBF, o nome do agente não consta como representante do atleta.

Embora Fernando Cezar tenha dito que ainda é empresário de Gustavo Henrique, zagueiro que está acertado com o Flamengo, no sistema da CBF não consta o agente como representante do atleta. Perguntei a Fernando o porquê, mas o mesmo respondeu: "Sem comentários". #ODia pic.twitter.com/QlLo8JXxCE — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 19, 2019

Gustavo Henrique tem 26 anos e só atuou pelo Santos, clube que o lançou no profissional em 2013. Nesta temporada, o zagueiro teve o melhor ano na carreira: 54 jogos e cinco gols.