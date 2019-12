Grande procura faz camisa do Flamengo ficar 113% mais cara

Rio - Um levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne cupons de descontos e cashback para compras online, aponta um aumento de 113% no preço das camisas oficiais do Flamengo. De acordo com o monitoramento, durante o mês de novembro, as buscas pelas camisetas do Rubro-negro em sites de venda on-line aumentaram em 284%.



"A chamada lei da oferta procura é o que motiva as lojas a investirem mais na divulgação e estoque desses produtos, como os consumidores estão assistindo aos jogos, tendem a procurar mais pelas camisetas, movimentando esse mercado", explica Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia.



E a busca pode aumentar. Isto porque o atual manto Rubro-negro pode ficar marcado pela conquista do bicampeonato mundial. Após vencer o Al Hilal por 3 a 1, na última terça-feira, o Flamengo garantiu vaga na final do Mundial de Clubes da Fifa de 2019. Na decisão, a equipe carioca encara o campeão europeu Liverpool, no próximo sábado, às 14h30, em Doha, no Qatar.



Para conseguir economizar na compra, mesmo com o aumento dos preços, os torcedores têm recorrido aos cupons de descontos e cashback oferecidos pelas lojas online. Usando o site do Cuponomia, a Centauro oferece 10% de cashback até quinta-feira (19) e 5% nos demais dias.