Van Dijk participa de treino do Liverpool e aumenta chances de enfrentar o Flamengo

Catar - O zagueiro Van Dijk tem grandes chances de voltar ao time do Liverpool na final do Mundial de Clubes, neste sábado, contra o Flamengo. O jogador participou normalmente do treino desta sexta-feira em Doha e deve estar à disposição do técnico Jürgen Klopp para a decisão.

No entanto, a presença do zagueiro em campo não garante sua titularidade no confronto contra o clube carioca. Vale lembrar que na véspera do duelo contra o Monterrey, na semifinal, o holandês também participou normalmente do treinamento, mas acabou sendo poupado após passar mal.

Flamengo e Liverpool se enfrentam neste sábado, a partir das 14h30, no Khalifa Stadium.