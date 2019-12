Ídolo do Flamengo, Júlio César é escolhido para entrar em campo com taça do Mundial

Catar - Júlio César, ex-goleiro do Flamengo e da seleção brasileira, fará parte da grande final do Mundial de Clubes de 2019. Campeão da competição pela Inter de Milão em 2010, Júlio será o responsável por levar a tão desejada taça ao campo. Entrevistado pelo site da Fifa, o jogador disse estar feliz com a oportunidade de participar do evento, sobretudo por entrar com o troféu.

"A Fifa me disse que estou recebendo essa oportunidade, pois posso tocar na taça por já ter vencido o torneio. Será uma honra e um grande prazer entrar em campo com o troféu. Vou pedir à minha esposa e meus filhos que registrem o momento quando eles me virem na TV, pois eles estarão em Lisboa."



Recém aposentado, Júlio César comentou a importância desta competição para os times da America do Sul. Além disso, afirmou acreditar que os rubros-negros queriam ganhar mais esse título do que os ingleses.

"O Mundial é importantíssimo na América do Sul, mais do que a Libertadores. Quando tive a oportunidade de vencer com a Inter, comemorei muito com meus companheiros compatriotas Lúcio e Maicon, além dos argentinos. Para os sul-americanos significa muito".



Apesar do Liverpool ser uma das equipes mais fortes do futebol atual, Júlio não descarta as chances do Flamengo levar o título para o Rio de Janeiro, visto que a temporada do clube carioca foi "brilhante", em sua opinião.

"O Liverpool é uma das melhores equipes do planeta na atualidade. Nos últimos três anos, o time foi incrível sob o comando do Klopp. Mas eu acho que o Flamengo tem uma boa chance de vencer, pois fez uma temporada brilhante, ganhando Campeonato Brasileiro, Libertadores e chega fortíssimo."

A final tão esperada entre Flamengo e Liverpool acontece no sábado, às 14h30 no Estádio Khalifa Internacional.