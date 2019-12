Sem clima, Rômulo deve ser devolvido pelo Grêmio ao Flamengo

Rio Grande do Sul - O volante Rômulo não permanecerá no Grêmio em 2020. O defensor que pertence ao Flamengo, estava emprestado ao clube gaúcho até o fim do ano. A confirmação da saída do atleta foi dada pelo presidente do Imortal, Romildo Bolzan Jr. à Rádio Gaúcha. O mandatário explicou que por conta das intensas críticas da torcida, o clima não é favorável para o jogador.

"O que acontece com o Rômulo é uma coisa que o futebol nos proporciona e é absolutamente desumano e indigno. O Rômulo é uma pessoa sensacional, uma ser humano fantástico, muito bem informado. As redes sociais não têm o direito de destruir reputações, pessoas, carreira. É algo que deixa o ambiente desumano. Fico muito chateado quando os torcedores gremistas não respeitam o ser humano, jogador, profissional. Pode não gostar do jogador, não concordar com a sua permanência no clube, mas não pode colocá-lo em xeque, em uma situação de constrangimento", explicou o mandatário gremista.



"Não vejo, por conta disso, situação de permanência do Rômulo. O jogador vai vir para cá para ser achincalhado? Para ser vaiado? Não pode ser desta maneira", completou.

Com contrato com o Flamengo até o final de 2020, Rômulo deve voltar ao clube carioca na próxima temporada, clube cujo também sofreu bastantes críticas por parte dos torcedores.