'Se o Abel continua, a gente não ganha a Libertadores', diz autor de livro sobre o Flamengo

Rio - Após 38 anos anos, o Flamengo colocou fim ao período de espera e voltou a conquistar a Copa Libertadores. No entanto, segundo Arthur Muhlenberg, autor do livro "Libertador – A reconquista Rubro-Negra da América”, a mudança no comando técnico da equipe carioca foi crucial para o título do torneio mais importante do continente.

Para Muhlenberg, a manutenção de Abel Braga no comando do Flamengo poderia resultar em uma eliminação nas fases seguintes da Copa Libertadores. Segundo o autor, o estilo do treinador, que é considerado oposto do 'Mister' seria um dos motivos para o fracasso.

"É complicado falar do Abel (Braga), porque ele contribuiu, foi campeão carioca… Eu não digo que foi crucial a saída dele, mas eu digo que se ele continua, a gente não ganha (a Libertadores). Do jeito que o Abel enxerga o futebol, a gente não chegaria lá. Agora, o trabalho do Jorge Jesus foi revolucionário, não só para o Flamengo, como também para todo o futebol brasileiro", disse o escritor, em entrevista concedida ao canal Ser Flamengo, no Youtube.