Mancada do destino! Zico e Apolinho estarão viajando na hora de Flamengo e Liverpool

Rio - Todas as tardes, há décadas, Washington Rodrigues, o Apolinho, liga o microfone para dar seus pitacos sobre o Flamengo, esteja ele mal ou bem das pernas. Apaixonado pelo Rubro-Negro, ele já roeu muito o osso comentando jogos sofríveis. Hoje, justo na hora de comer o filé e comentar a final do Mundial, o Velho Apolo estará a bordo de um avião rumo a Miami. Rasgando o céu, em outra parte do mundo, também estará Zico, vindo do Japão para o Brasil para curtir as festas de fim de ano e o Jogo das Estrelas. O Galinho só verá o jogo se tiver sinal de Internet no avião. Que mancada do destino!

"Eu tinha antecipado minhas férias. Essa viagem está marcada desde julho, e eu não consegui fazer a troca. A companhia aérea não aceitou fazer. Vou tentar pelo celular, mas fiz as contas: a partida começa às 14h30, eu vou sair às 11h. Eu vou estar saindo do espaço aéreo brasileiro. Estarei com minha família, todos fardados de Flamengo", lamentou Washington Rodrigues, que aos 83 anos de vida e 57 de carreira - "faço 58 em março" - jamais deixou de trabalhar numa decisão de um clube carioca, seja na época de repórter, ou agora, como comentarista. O jogo de hoje será o primeiro ausente.

"E justo nessa, pra coroar o ano do meu clube. Bate uma certa tristeza até porque eu estive lá no Japão em 1981, vivi toda essa emoção. Faço um trabalho o ano todo, fiz um trabalho muito bom durante o ano todo na rádio, e na hora da cereja do bolo...".

Zico na mesma situação

O que não tem remédio, remediado está. Para Apolinho, não acompanhar o jogo dará até um certo sossego para o coração, que sofreu um bom bocado na final da Libertadores. "Contra o River, eu quase fui", brincou. "Vou pedir o comandante do avião: se der Flamengo, que ele nos avise. Se der Liverpool, vou pedir para que fique quieto".

Zico ao lado de Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo Pois ele não é o único rubro-negro apaixonado que roerá unhas sem ter notícias. Zico estará na mesma situação. Diretor técnico do Kashima Antlers, do Japão, ele virá para o Brasil na hora do jogo. "Comprei a passagem desde quando classificamos pra semifinal da Copa do Imperador, que será hoje (o Kashima joga às 14h, horário local). A passagem foi marcada dia 24 de outubro, pois dia 23 ganhamos as quartas de final", explicou o Galinho. "Venho pro Brasil porque tem Natal, aniversário da Sandra dia 27 (sua esposa) e Jogo das Estrelas 28. Se ganharmos essa semifinal dia 29 estarei voltando para o Japão, pois a final é dia 1º de janeiro". Ele vai tentar dar um jeito.

"Já vi jogos da Liga Inglesa ao vivo na Emirates (empresa aérea). Tomara que passe. Mas, como tem também wi-fi no avião vou tentar sites que transmitem ao vivo".