Vídeo: Arrascaeta é ‘driblado’ em pegadinha do sorvete e cai na risada com Gabigol

Catar -Aproveitando para curtir alguns momentos de lazer no Catar, antes da grande final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, o uruguaio Arrascaeta acabou sendo vítima de uma espécie de pegadinha. Em um vídeo ao lado de Gabigol, o meia tenta comprar um sorvete, mas acaba sendo "driblado" por um comerciante local. No final de tudo, os dois jogadores do Flamengo acabaram caindo na risada.



Confira o vídeo: Flamengo e Liverpool se enfrentam neste sábado, às 14h30, no Estádio Internacional Khalifa, na grande final do Mundial de Clubes.