'Sósia' de Salah, Murilo Couto é Flamengo e vai torcer para que Liverpool tome 'um couro'

Rio - A barba e o cabelo cacheado podem até confundir, se os dois estiverem de perfil. A diferença está em como eles usam o talento: Murilo Couto diverte a galera nos palcos, Mohamed Salah nos campos. O comediante paraense, torcedor do Paysandu e do Flamengo — "na fase boa" — cansa de ser chamado de Salah por seus seguidores nas redes sociais. Ele até gosta do craque do Liverpool, mas quer vê-lo triste hoje, contra o Rubro-Negro, na final do Mundial.

"Vai ser um jogo duro para mim, já me chamaram tanto de Salah que hoje me sinto um pouco ele", brincou Murilo, que faz parte da equipe do programa The Noite, do SBT, comandado por Danilo Gentili, e corre o Brasil apresentando seu show de comédia stand-up. "Mas dessa vez espero mesmo que o time dele tome um couro pesado", disse. Especialista, Murilo já prevê a piada nas redes. "Quero que a Internet faça um meme com minha cara sendo o Salah flamenguista e eu ganhe seguidores".

Nascido e criado em Belém do Pará, o comediante se divide na torcida entre o Paysandu e o Flamengo. "Quando comecei a gostar de futebol eu era uma criança de Belém, e escolhi dois times: Paysandu para ver no estádio e Flamengo pra ver na TV. Como eu via mais TV do que estádio, acabou que o Flamengo foi o time ao qual mais assisti.

"Mas a verdade é que faz mais de 10 anos que não me importo com futebol, e agora só volto a acompanhar na fase boa. Quando tá perdendo volto pro Netflix". Se depender do time atual, que tem ganhado tudo, ele vai ficar ligado no Rubro-Negro por um bom tempo.