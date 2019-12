Arrascaeta garante permanência no Flamengo em 2020 para 'seguir fazendo história'

Rio - Momentos antes da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, o torcedor do Flamengo ganhou uma ótimo notícia. Na manhã deste sábado, o programa Esporte Fantástico, da Record, exibiu entrevista com o Arrascaeta, na qual ele garantiu a permanência no Rubro-Negro em 2020.

“Com certeza (sigo no Flamengo para 2020), tomara que a gente possa seguir fazendo história no ano que vem”, disse o jogador.

Um dos principais jogadores na atual temporada a semifinal da competição intercontinental, o uruguaio foi fundamental na classificação do Flamengo para grande decisão. Isso porque, quando o Rubro-Negro perdia por 1 a 0, foi o camisa 14 que apareceu para finalizar após o passe de Bruno Henrique. Por fim, os cariocas venceram a partida por 3 a 1.

Flamengo e Liverpool se encontram novamente para decisão do campeonato mundial após 38 anos. De um lado, o Rubro-Negro buscando o segundo título em sua história. Já os ingleses, buscam o título inédito. Apesar dos seis títulos da Champions League, os Reds nunca venceram a competição intercontinental. A bola rola às 14h30 (de Brasília).