Cantor de pagode revela ter mudado de visual após ser confundido com jogador do Flamengo

Rio - O cantor de pagode Dilsinho precisou mudar seu visual por conta de um motivo inusitado. Em entrevista ao site "GShow", o pagodeiro afirmou que estava sendo constantemente confundido com Gabigol, atacante do Flamengo e com Gusttavo Lima, cantor sertanejo.

"Fico tentando não parecer o Gusttavo Lima, o Gabigol... Meus amigos. A gente acaba se parecendo, e as pessoas perguntam isso", relatou ele.

Para mudar essa situação, Dilsinho fez dois riscos na sobrancelha: "Estava cortando o cabelo e fazendo a barba, e falei: 'O que você acha da gente fazer um corte na sobrancelha? Para quando a gente tirar uma foto, a galera identificar'. A gente fez um, e a galera começou a fazer um... Aí, disse: 'Vamos fazer dois?', e a galera começou a reproduzir.".