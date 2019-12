Com raça amor e paixão, Fla luta e cai de pé

O sonho do Flamengo de reconquistar o mundo 38 anos depois foi adiado. Essa foi a sensação que todo rubro-negro ficou, presente ou não ao Estádio Khalifa, em Doha. A derrota na final do Mundial de Clubes para o Liverpool, por 1 a 0, na prorrogação, gol do alagoano Roberto Firmino, não diminuiu o orgulho de encarar de igual para igual o melhor time do planeta na atualidade.

No dia em que Jorge Jesus pecou (nas substituições), a atuação em alto nível no 74º jogo oficial em 2019 manteve viva a esperança da torcida de ganhar o mundo de novo, em outra oportunidade. A expectativa de jogão entre os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões se confirmou na decisão.

Com exceção do holandês Wijnaldum, machucado, o Liverpool entrou em campo com o que tinha de melhor. Com o reforço estrelado do zagueiro Van Dijk, os ingleses mostraram que dificilmente seriam colocados na roda. Cara a cara com Diego Alves, Firmino perdeu a primeira grande chance da preocupante blitz nos primeiros cinco minutos.

A partir dos 20 minutos, o Flamengo não apenas se achou. Com maior posse de bola, se impôs ao corrigir o posicionamento e a ameaçar com a movimentação de seu quarteto ofensivo, que teve Bruno Henrique como o jogador mais perigoso no primeiro tempo, sempre nas costas de Alexander-Arnold.

Pecado capital

Na volta do intervalo, os torcedores ainda se acomodavam quando Firmino acertou a trave de Diego Alves, após grande jogada individual. Com Mané e Salah numa tarde pouco inspirada, o atacante da seleção brasileira assumia o papel de protagonista.

Passado o susto, o Flamengo voltou ao jogo e devolveu à blitz do início. Depois de finalizar por cima, Gabigol obrigou Alisson a fazer grande defesa num chute cruzado.

Termômetros do Flamengo, Arrascaeta e Everton Ribeiro foram substituídos por Vitinho e Diego. O primeiro sintoma da contestada mexida feita pelo técnico Jorge Jesus foi a perda da posse no meio de campo e das triangulações. Sem a bola, o Flamengo ficou mais exposto à pressão do Liverpool.

Diego Alves fez grande defesa para evitar o gol de Henderson e o VAR entrou em ação para anular o pênalti de Rafinha em Mané, na fraca atuação do árbitro Abdulrahman Al-Jassim, do Catar.

O empate no tempo regulamentar levou a disputa para a prorrogação. A entrada de Lincoln e Berrío não surtiu efeito. Com as equipes nos limites físico, técnico e mental, o Liverpool provou a excelência de seu estrelado elenco. Do lançamento de Henderson à açucarada assistência de Mané, Firmino mostrou frieza para driblar Rodrigo Caio, aos oito minutos, e fazer o gol do título que a torcida inglesa esperou 38 anos.