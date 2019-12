Bruno Henrique é eleito o segundo melhor jogador do Mundial; Salah leva a Bola de Ouro

Catar - Um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, Bruno Henrique encerra o ano com mais um prêmio individual. Eleito o melhor jogador da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o atacante rubro-negro foi escolhido como o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes, ficando atrás apenas do egípcio Salah, do Liverpool, que levou a bola de ouro do torneio.



A derrota de 1 a 0 para os ingleses, com o gol marcado pelo brasileiro Roberto Firmino, não apagou a boa atuação do camisa 27. O atacante fez boas jogadas e deu bastante trabalho para o lateral Alexander-Arnold, sendo um dos melhores jogadores do Flamengo na partida.

Na semifinal do torneio, o camisa 27 teve participação essencial na vitória de virada em cima do Al-Hilal, dando assistência para o gol de empate marcado por Arrascaeta, fazendo o gol da virada e iniciando a jogada que terminou com o gol contra de Ali Al-Bulaihi, zagueiro da equipe saudita.