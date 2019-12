Alisson diz que Flamengo ‘jogou de igual pra igual’ e destaca: ‘futebol brasileiro ainda mais valorizado’

Catar - Goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, Alisson comemorou o título inédito conquistado pelo equipe inglesa, após a vitória de 1 a 0 contra o Flamengo, no Catar. Mesmo celebrando a conquista do Mundial, o brasileiro fez questão de exaltar a atuação da equipe rubro-negra, que para ele jogou de "igual pra igual" com os ingleses.



"Acredito que eles tem que sair daqui muito orgulhosos com o trabalho que fizerem dentro de campo, jogaram de igual pra igual. Não tinha nenhuma dúvida de que eles poderiam fazer isso. A gente encarou com muita seriedade a partida e por isso vencemos", analisou o goleiro.



Eleito o melhor do mundo na sua posição, Alisson destacou a temporada do time carioca e também destacou a presença dos flamenguistas em Doha.



"O Flamengo tá de parabéns pelo trabalho que vem fazendo. A torcida veio aí e deu um show, parecia que a gente tava jogando no Maracanã", destacou.



Alisson também analisou a importância da atuação do Flamengo para a valorização do futebol brasileiro.



"Eu fico muito feliz que partida tenha terminado desse jeito. A gente saiu com o título, e o futebol brasileiro ainda mais valorizado pelo que o Flamengo fez dentro de campo", concluiu.