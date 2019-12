Firmino enche a bola do Mengão

Autor do gol na prorrogação que deu ao Liverpool o título mundial, o atacante Roberto Firmino mostrou ser decisivo nas duas fases da competição. Na semifinal, também deu a vitória sobre o Monterrey, do México, com uma gol nos minutos finais. Para quem chegou como favorito absoluto, até que os adversários deram trabalho. O camisa 9 valorizou a atuação do Flamengo na conquista.

"Jogou de igual para igual com a gente. Foi um jogo difícil, mas a gente queria ganhar, é claro. O Flamengo vem fazendo uma boa temporada, uma equipe que vem amadurecendo. Não foi fácil, estou muito feliz pela vitória", disse o atacante em entrevista coletiva.

O velho clichê de que os europeus não valorizam a decisão caiu por terra. A comemoração foi grande após a conquista, e o técnico alemão Jürgen Klopp celebrou demais o título.

"Uma noite maravilhosa para nós, para quem nos acompanha. Estou muito feliz. Demos o máximo e ganhamos o primeiro mundial do Liverpool", festejou o treinador, que também rasgou elogios ao Rubro-Negro. "Jogaram muito, respeito a temporada que eles fizeram, foi excepcional. Mas hoje (ontem) foi uma questão de tomar decisões melhores e conseguimos vencer".

Agora, o Liverpool volta as atenções para o Campeonato Inglês. Na liderança com 49 pontos — e um jogo a menos, os Reds têm na quinta-feira um confronto com o segundo colocado, Leicester (39).