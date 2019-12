Jornal espanhol elogia Flamengo após vice do Mundial: 'Mostrou que o futebol sul-americano não deve ser desprezado'

Rio - O jornal espanhol "Marca" em sua edição digital fez elogios ao Flamengo. Ao comentar sobre a final do Mundial, o editorial da publicação afirmou que a equipe de Jorge Jesus mostrou para o futebol europeu que a América do Sul não deve ser desprezada entre os principais clubes do mundo.

"O Flamengo mostrou que sabe jogar um futebol muito bom, embora na Europa, infelizmente por

infortúnio e às vezes por justiça, o jogo sul-americano seja desprezado. Mas com este Flamengo, campeão de (quase) tudo, não deve fazer muitas piadas", disse.

O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 para o Liverpool e ficou com a segunda colocação no Mundial de Clubes. O gol do título foi marcado por Firmino na prorrogação.

Naqueles minutos, Fla mostrou que sabe jogar um futebol muito bom, embora na Europa, infelizmente e às vezes por justiça, o jogo sul-americano seja desprezado. Mas com este Fla, campeão de (quase) tudo, não deve fazer muitas piadas.