Flamengo chega a acordo e decide que vai pagar premiação a todos funcionários após polêmica

A informação inicial é do site UOL. A flexibilidade foi confirmada após a final do Mundial de Clubes, conquistada pelo Liverpool com uma vitória por 1 a 0, em Doha, no Estádio Internacional Khalifa. A pendência em relação ao dinheiro a ser pago veio na bagagem para a capital do Qatar.



Mais cedo, o site do Globo Esporte dava conta que Landim não foi a favor do sugerido por atletas em relação à fatia de parte do departamento de futebol, que teria direito a 30%, ao todo. O previsto era que até o dia 23 deste mês, quando a bonificação do Brasileirão entrasse no conta, tudo estaria resolvido.



No entanto, Landim e o grupo, que teve os capitães Diego, Diego Alves e Everton Ribeiro em reivindicações, não chegaram a acordo, já que o presidente considerou a quantia para o restante do departamento de futebol, com exceção de Jorge Jesus e dos outros portugueses da comissão técnica, alta.



Após o jogo contra o Liverpool, Everton, capitão do time, confirmou a conversa e avisou que o grupo lutaria pelo interesse de todos. Agora, o Flamengo está de férias. Só retorna dia 23 de janeiro. Já ao Rio de Janeiro, chega por volta das 20h (de Brasília).