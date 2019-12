Jornal argentino alfineta Flamengo com foto de Firmino usando a camisa do Fluminense

Em novembro, o Flamengo bateu o time argentino River Plate na final da Copa Libertadores, por 2 a 1, em Lima, no Peru. Na postagem, os argentinos ironizam Firmino estar vestindo a camisa do rival carioca: "Agora entendemos tudo".



Roberto Firmino é um dos destaques do trio ofensivo do Liverpool, ao lado de Mané e M. Salah, além de ser um dos atacantes frequentemente lembrados pelo treinador da Seleção Brasileira. O camisa 9 marcou dois gols na competição internacional, outro na semifinal.

Rio - A conta no Twitter do jornal argentino "Olé" resolveu alfinetar o vice-campeão do mundo Flamengo. Neste sábado, o periódico fez uma postagem brincando com o autor do gol da vitória do Liverpool na final deste sábado, no Qatar: o brasileiro Roberto Firmino.