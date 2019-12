Flamengo já está em avião rumo ao Rio de Janeiro para dar início as férias

O clube fecha o ano com 74 partidas oficiais na temporada. Foram 49 vitórias, 16 empates e nove derrotas. Ao todo, 150 gols feitos e 64 sofridos. Responsável por potencializar os excelentes números em 2019, Jorge Jesus falou com jornalistas antes do embarque. Ele regressará a Portugal nesta segunda-feira.



"Aquilo que eu mais queria era dar o título de presente de Natal para a torcida do Flamengo. Não foi possível, mas penso que eles estão orgulhosos pela campanha fantástica que fizemos. Um bom Natal para todos os brasileiros, principalmente para a nação flamenguista", falou Mister. Jogamos, nos emocionamos e vencemos juntos. A temporada de 2019 foi inesquecível. Esse time está na história do Clube de Regatas do Flamengo pra sempre! QUE ORGULHO! #ObrigadoNação pic.twitter.com/QOdhA7AuU7 — Flamengo (@Flamengo) December 21, 2019

Alguns jogadores não estiveram no luxuoso avião fretado e partirão para outros destinos direto da capital do Qatar. Filipe Luís, por exemplo, descansará em Madri.



E 2020?



Com a exceção de Reinier, que disputará o Torneio Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira sub-23 e terá que estar na Granja Comary na próxima semana, o elenco do Flamengo só se apresentá no dia 23 de janeiro.



O Flamengo deve realizar a pré-temporada em Portugal, em local ainda a ser definido. O primeiro jogo oficial será no dia 18 de janeiro, pelo Campeonato Carioca, contra o segundo classificado na seletiva do Estadual (Nova Iguaçu, Friburguense, America-RJ, Macaé, Portuguesa-RJ ou Americano). A equipe sub-20 é quem representará o clube na largada de 2020.



Catar - O Flamengo já está no voo fretado rumo ao Rio de Janeiro. Por volta das 11h (horário local), a delegação rubro-negra foi ao Aeroporto Internacional de Doha no primeiro passo para o início das férias. A aterrissagem em solo brasileiro está prevista para ocorrer 20h30 (de Brasília). Cabe destacar que o imbróglio envolvendo a premiação de funcionários do clube foi alijado e não vai na mala.