Torcedora do Flamengo paga promessa com tatuagem de Rafinha dando cambalhota

Júlia Vieira tatuou as cambalhotas de Rafinha após promessa pelo título da Libertadores - Arquivo pessoal

Rio - A paixão pelo Flamengo e por tatuagens fez a rubro-negra Júlia Vieira, de 22 anos, cumprir a promessa de fazer mais um desenho no corpo. Mas nada tatuagens tradicionais, como a taça da Libertadores ou a data da conquista. Na última sexta-feira, a jovem inovou: tatuou o lateral-direito Rafinha dando cambalhotas.A promessa foi feita ao próprio jogador, em um encontro por acaso num shopping do Rio, em outubro. "Eu fui na loja do Flamengo e o Rafinha estava lá. Falei pra ele: se a gente ganhar a Libertadores eu vou tatuar você dando cambalhota contra o Corinthians (Rafinha comemorou um dos quatro gols assim). Aí a gente ganhou a Libertadores e eu tive que fazer", conta ela, aos risos.