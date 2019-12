Último brasileiro a ser campeão do Mundial de Clubes, Corinthians provoca Flamengo

Rio - Último clube sul-americano a conquistar o Mundial, o Corinthians publicou em sua conta no Twitter o meme do 'Jhon Travolta confuso' com o seguinte texto: 'Não jogamos hoje, mas chegamos a estar nos TT's Brasil. Alguém sabe o por quê?', questionou o clube do Parque São Jorge.

Na publicação, os corintianos responderam com imagens da conquista do Timão no Mundial de Clubes de 2012, quando a equipe comandada por Tite bateu o Liverpool, por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero, além de outros memes e provocações aos flamenguistas. O futebol sul-americano não levanta a taça da Fifa desde aquela temporada. De lá para cá, San Lorenzo, River Plate, Grêmio e Flamengo bateram na trave. Além deles, Atlético-MG e Atlético Nacional foram eliminados na semifinal e nem sequer disputaram o título diante do campeão europeu.

Não jogamos hoje, mas chegamos a estar nos TT's Brasil. Alguém sabe o por quê? pic.twitter.com/0wHXmLou7P — Corinthians (@Corinthians) 21 de dezembro de 2019

Momentos após a derrota do Flamengo para o Liverpool, por 1 a 0, na final do Mundial de Clubes da Fifa, os torcedores de outros clubes não perderam a oportunidade de provocarem os flamenguistas nas redes sociais. O nome do clube do Corinthians apareceu entre os mais comentados do Twitter no Brasil e o perfil do clube do Parque São Jorge cutucou o Rubro-negro.