Galvão aponta erro do Flamengo diante do Liverpool e se vê satisfeito com transmissão

Catar - Responsável pela narração da grande final do Mundial de Clubes entre Liverpool e Flamengo, em Doha, após ficar de fora da transmissão da decisão da Libertadores por motivos de saúde, Galvão Bueno usou as redes sociais para fazer um agradecimento e aproveitou para fazer análises do jogo.

"Eu, pessoalmente, estou muito satisfeito. Tenho a certeza que estou com saúde, com o coração em dia. Pude fazer uma transmissão vibrante. E agradeço a Deus por estar tão bem e poder fazer uma transmissão digna desta final", disse ele que sofreu um infartou em novembro, dias antes da final entre Flamengo e River Plate pela Libertadores, no Peru.



O narrador também aproveitou para analisar a partida feita pelo clube rubro-negro diante do Liverpool. Para Galvão, o clube brasileiro fez uma partida de igual para igual com o gigante inglês, no entanto criticou as mudanças feitas por Jorge Jesus na partida.

"Fiquei feliz com o futebol apresentado pelo Flamengo. Jogou com aquele que é colocado como melhor time do mundo. Jogou um jogo igual, encaixado, um jogo justo até o momento que as alterações desmontaram um pouco a equipe do Flamengo. Vejam que o técnico alemão não mexeu em nada. Só o Chamberlain, que estava machucado. Esperou pela prorrogação para ver o que ia acontecer".



"Teve justiça sim, no final, para o Liverpool. Mas a torcida do Flamengo fez muito bem em aplaudir o seu time em um grande ano", concluiu o narrador.