Catar - O Liverpool conquistou o primeiro título do Mundial de Clubes em sua história, após vencer por 1 a 0 o Flamengo, com um gol de Roberto Firmino no segundo tempo da prorrogação. Na celebração da conquista inédita, alguns jogadores repetiram o gesto feito por Gabriel Barbosa na comemoração de seus gols.

Muitos internautas acreditam que o ato foi uma provocação ao atacante e ao clube brasileiro. "Claramente imitou o Gabigol", escreveu um deles no Twitter.

Claramente copiaram o Gabriel kkkkk — Diego (@diegobpereira4) December 22, 2019

"Esse time sim está em outro patamar", provocou um outro.

Esse time sim está em outro patamar !!! — Fábio Oliveira (@FabinnhoCrvg) December 22, 2019

Confira outras reações: