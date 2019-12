Ventilado no Flamengo, revelação do Brasileirão desconversa sobre futuro: 'Se eu vou sair, não sei'

São Paulo - Revelação do Campeonato Brasileiro, o atacante Michael tem sido especulado em diversos clubes do futebol brasileiro, entre eles, o Flamengo. Ainda sem ter definido o seu futuro em 2020, o jogador participou de um evento na manhã deste domingo, em São Bernardo do Campo. Quando questionado sobre o assunto, o jogador do que ainda tem vínculo com o Goiás desconversou.



"Tenho meu contrato com o Goiás, gosto do clube, respeito. Quero dar meu melhor para o Goiás. Se eu vou sair, não sei", explicou o atacante após participação no Reis do Drible, exibido pela TV Globo.



Destaque do último Brasileirão, o jogador de 22 anos estaria ainda na mira de Palmeiras e Corinthians, que teria feito uma oferta de 5 milhões de euros (pouco mais de R$ 22 milhões), recusada diretoria esmeraldina.



No entanto, de acordo com Marcelo Almeida, presidente do Goiás, o atleta só irá ser negociado caso algum clube pague a multa de R$ 50 milhões prevista em seu contrato.