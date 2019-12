Flamengo segura vantagem contra o Palmeiras e conquista a Supercopa sub-20

O gol alviverde foi marcado ainda no primeiro tempo por Gabriel Silva, após assistência de Alan Guimarães, que será promovido ao profissional em 2020. Na etapa final, a partida ficou aberta, e os dois times criaram chances perigosas. O placar, contudo, terminou com a vantagem mínima ao Verdão.



Melhor para o Flamengo, que conquistou o seu 25º título nas categorias de base em 2019, e garantiu com esta conquista uma vaga na Copa Libertadores sub-20, no ano que vem. O Rubro-Negro chegou a esta decisão por ter vencido o Brasileirão.



Já o Palmeiras, que venceu 34 competições na base, havia sido campeão da Copa do Brasil. Esta é a temporada em que o Verdão obteve mais conquistas no departamento amador.



A Supercopa coloca frente a frente as duas equipes que venceram as principais competições nacionais da temporada. A decisão da competição no sub-17 também envolveu Palmeiras e Flamengo, mas naquela foi o Verdão quem terminou com a taça.