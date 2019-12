Na mira do Internacional, presidente elogia Rodinei: 'Qualidade ele tem'

Rio - A temporada do Flamengo chegou ao fim neste sábado, porém a equipe já tem negociações encaminhadas visando a formação do elenco para o próximo ano. Quanto às chegadas, atletas como Pedro Rocha e Gustavo Henrique são dados como certos na equipe. No entanto, alguns jogadores devem deixar o clube na próxima temporada, como é o caso do lateral-direito Rodinei.

No último sábado, o estádio Beira-Rio foi palco do jogo amistoso 'Lance de Craque', que contou com figuras ilustres do Internacional. Presente no evento, o presidente do clube, Marcelo Medeiros foi questionado sobre a possibilidade de contratação de Rodinei. O mandatário não descartou o negócio e valorizou o atleta.



"Achei as críticas ao Rodinei bastante excessivas. Ele já mostrou que merece fazer parte do grupo do Flamengo. Mas ainda não há nada encaminhado […] Se o Rodinei faz parte do grupo do Flamengo, alguma qualidade ele tem. Não está lá por acaso", concluiu o mandatário.



Rodinei está no Flamengo desde 2016 e viveu altos e baixos deste então. Com a chegada de Rafinha, o lateral perdeu espaço. Ao todo, foram 27 partidas disputadas na atual temporada. Aos 27 anos, o jogador tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2022 e a tendência é que a transferência para o Internacional seja por empréstimo.