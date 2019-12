Atuação do Flamengo contra o Liverpool é elogiada por jornais europeus

O bi mundial não veio, mas o ano vitorioso e a atuação na derrota por 1 a 0 para o Liverpool, em Doha, deixaram os rubro-negros orgulhosos. A postura do time de Jorge Jesus foi elogiada inclusive por jornais europeus, reconhecendo a dificuldade que o Flamengo impôs aos ingleses.

"O Flamengo resgata a honra do futebol sul-americano. O português Jorge Jesus levou em sua mala uma revolução para o Brasil. Montou neste Flamengo o primeiro time com a identidade do moderno futebol europeu na América do Sul", destacou o jornal 'As', da Espanha.

O jornal inglês 'The Guardian' também rasgou elogios aos dois finalistas. "Foi uma final emocionante entre duas equipes que jogam bem, positivas e de alto calibre", publicou o periódico, que aproveitou para exaltar a participação dos mais de 15 mil rubro-negros presentes no Khalifa Stadium, em maioria absoluta: "O barulho deles era incessante".

Na Holanda, o site 'Voetbal International' (futebol internacional, em português) foi além e disse que "o Flamengo deu um exemplo à Premier League de como enfrentar o Liverpool". Para o analista tático Pieter Zwart, "o time do técnico Jorge Jesus, como a maioria dos times ingleses, tem menos qualidade individual que o Liverpool, mas ainda se atreve a jogar um futebol corajoso".

Na América do Sul, o Flamengo também foi muito elogiado. O jornal 'Olé', da argentina, valorizou a retomada da competitividade do futebol sul-americano contra europeus. "Alguns campeões da Libertadores nem chegaram à final, por isso é valioso o que o Flamengo fez. Os puristas do resultado dirão que um campeão da nossa copa perdeu de novo, mas esse esporte também é interpretativo e o que a Fla fez foi interessante".