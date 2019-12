Flamengo desembarca no Rio após disputar Mundial

Rio - Pouco mais de 24h após a decisão do Mundial de Clubes, conquistado pelo Liverpool por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino, o time do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste domingo. A chegada rubro-negra no Aeroporto do Galeão mobilizou cerca de 50 torcedores. Na saída, ogadores e comissão técnica "driblaram": foi anunciado que deixariam o local pelo terminal de cargas, mas os mesmos saíram pelo portão de desembarque comum. O grupo de atletas está de férias e retoma os trabalhos em janeiro.



Campeão estadual, brasileiro e sul-americano, o Flamengo encerrou o ano de 2019 com 50 vitórias, 17 empates e nove derrotas. A pré-temporada em 2020 deve ser confirmada pela diretoria em Portugal, terra natal do treinador Jorge Jesus nos próximos dias. Com reapresentação prevista para o dia 22 de janeiro, o grupo principal da Gávea não deve participar dos primeiros jogos do Carioca.



Nem todos atletas do Flamengo retornaram ao Rio de Janeiro. Filipe Luís, por exemplo, foi de Doha direto à Espanha, onde viveu por anos defendendo o Atlético de Madrid. O meia Arrascaeta também embarcou para outro destino onde curtirá as férias e o meia Reinier, de 17 anos, é aguardado pela Seleção Brasileira para o pré-olímpico, entre janeiro e fevereiro, na Colômbia.

Logo assim que o avião do Flamengo pousou em solo carioca, o meia Diego usou as redes sociais para publicar um post de agradecimento à diretoria, companheiros, comissão técnica e, principalmente, aos torcedores do clube.



O camisa 10, ainda triste pela derrota para o Liverpool na decisão do Mundial de Clubes, fez um balanço positivo da temporada de 2019 do Rubro-Negro.



"Dessa vez não foi possível levantar esse tão sonhado troféu e isso nos deixa tristes! Trabalhamos muito para isso e estivemos muito perto, mas acima de tudo fica o sentimento de orgulho e satisfação por essa temporada histórica que fizemos! Foram títulos, recordes e uma atitude que coloca o Flamengo onde ele merece estar: no patamar mais alto do futebol, entre os melhores do mundo. É uma honra fazer parte dessa equipe campeã e quero agradecer a todos jogadores, comissão técnica, diretoria e vocês torcedores. que foram incríveis, nos fortaleceram durante toda a temporada e por todo os estados e países desse mundo, nos proporcionaram momentos inesquecíveis. Agora é hora de descansar pq no ano que vem queremos tudo de novo!", publicou.