Rio - No desembarque do Flamengo após a disputa do Mundial de Clubes, em Doha, no Qatar, o vice-presidente de futebol Marcos Braz atualizou as situações do técnico Jorge Jesus e do centroavante Gabriel Barbosa visando o ano de 2020.



O dirigente reforçou que o treinador português tem contrato até o meio da próxima temporada e que as conversas pela permanência do camisa 9 estão avançadas, mas preferiu não dar prazo para encerramento das tratativas.



"A gente vai tentar reforçar ainda mais a equipe, tentar segurar os jogadores que acharmos pertinentes. Não tem nada (definido sobre Gabigol). Tivemos uma boa reunião, a relação continua muito boa. Se não acontecer nada nesse ano, a gente vê se consegue finalizar em janeiro. Assim como foi esse ano. A gente não fechou em dezembro de 2018 e em janeiro conseguimos fazer a operação com o Gabriel", comentou Braz ao canal "Fox Sports", antes de completar:



"Jesus tem contrato em vigência até metade do ano. A gente vem conversando com ele. Situação um pouco diferente da do Gabriel, mas o Flamengo está satisfeito com o trabalho do Jesus e o Jesus está satisfeito com as condições que o clube está dando", atualizou a situação do dirigente do Rubro-Negro.



Na busca por reforços para a próxima temporada, o Flamengo já tem acordos encaminhados com o atacante Pedro Rocha, que defendeu o Cruzeiro neste ano, e com o zagueiro Gustavo Henrique, que está ligado ao Santos. O VP de futebol do clube da Gávea garantiu que são contratações "bem encaminhadas".



"Estão muito bem encaminhados, mas eles ainda têm contrato com Cruzeiro e Santos. São dois jogadores que entedíamos que poderiam fortalecer o elenco do Flamengo. Acho que não vai ter problema nenhum, não ", finalizou Braz.