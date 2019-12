Rio - Treinador do Flamengo até o meio do ano, Abel Braga deverá entrar na Justiça pedindo parte da premiação pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O clube carioca vai distribuir gratificações entre jogadores, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol. As informações foram confirmadas pelo portal "globoesporte.com".

Atual treinador do Vasco, Abel Braga entende ter direito pela premiação, que foi acordada com o elenco no início do ano. Ele comandou o Flamengo na primeira fase da Libertadores e nas seis primeiras rodadas do Brasileiro.



A saída do comandante do Flamengo gerou muita polêmica. Ele pediu para deixar o clube carioca, após de acordo com ele, o Rubro-negro ter iniciado uma negociação com Jorge Jesus, no momento em que Abelão ainda treinava a equipe carioca.