Flamengo anuncia Pedro Rocha como o primeiro reforço para 2020

Rio - O Flamengo anunciou nesta véspera de Natal o primeiro presente para a torcida rubro-negra visando a formação do elenco em 2020. O atacante Pedro Rocha, de 25 anos, ficará no clube carioca até o fim da próxima temporada.

O primeiro reforço para 2020 está confirmado!



O atacante Pedro Rocha chega por empréstimo até o fim do ano que vem. Seja bem-vindo ao Mengão! #CRF pic.twitter.com/URpBGWYuAa — Flamengo (@Flamengo) 24 de dezembro de 2019

O Rubro-negro já acertou com o atacante Thiago, do Náutico, e o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, mas ainda aguarda a finalização de detalhes burocráticos para anunciá-los como novos reforços para a próxima temporada.

Pedro Rocha se destacou no título da Copa do Brasil do Grêmio em 2016 e acabou se transferindo para o futebol russo. Na última temporada foi emprestado ao Cruzeiro e não conseguiu impedir a queda dos mineiros para a Série B.