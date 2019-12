Sporting nega consulta do Flamengo por atacante

Rio - O atacante Luiz Phellype, de 26 anos, apareceu como um possível reforço do Flamengo, após o jornal português "Record" noticiar que o jogador estaria na mira do clube brasileiro. No entanto, o Sporting, clube do atleta, não recebeu qualquer consulta do Rubro-negro.

Em contato com a "FoxSports", Hugo Viana, diretor do clube europeu, negou que o time brasileiro teria entrado em contato e já estipulou um teto financeiro para que a conversa possa acontecer. De acordo com o cartola, o preço estipulado para a negociação de Luiz é de aproximadamente 15 milhões de euros, o que daria cerca de R$70 milhões.

Jorge Jesus teria pedido a diretoria do Flamengo um centroavante de ofício. O pedido não teria qualquer relação com a continuidade ou não de Gabigol. Além de Luiz Phellype, os nomes de Pedro, ex-Fluminense, Diego Costa e de Cavani foram ventilados no clube carioca.