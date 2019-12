Campeão mundial em 1981 afirma que Flamengo deveria ter sido mais defensivo contra o Liverpool

Rio - Campeão mundial pelo Flamengo em 1981, o ex-jogador Lico discordou da estratégia utilizada por Jorge Jesus na final do Mundial de Clubes deste ano. Na opinião dele, a equipe carioca deveria ter sido mais cautelosa para derrotar o Liverpool e conquistar o bi da competição.

"Flamengo nesse último jogo poderia ter ido mais longe se não tivesse arriscado para ganhar o jogo. Poderia ter se firmado quando estava melhor. Acho que a mexida ela não foi aquela... Acho que o pensamento do Jesus talvez tivesse pensando em ganhar a partida, e ele se abriu um pouco na marcação do meio-campo. Era o que o Liverpool estava esperando. Uma a bola ser metida entre o zagueiro e o lateral", afirmou em participação no programa "Bem, Amigos" do SporTV.

O Flamengo foi derrotado pelo Liverpool na prorrogação por 1 a 0. A partida foi bem equilibrada e acabou sendo decisiva por um gol do atacante Firmino.