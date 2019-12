Com calendário cheio, Flamengo pode ultrapassar 80 partidas em 2020

Rio - Os 74 jogos oficiais do Flamengo em 2019 surpreenderam até Jürgen Klopp, treinador do Liverpool (ING), antes da final do Mundial de Clubes. Campeão do Brasileiro e da Libertadores, a tendência é que o calendário rubro-negro esteja ainda mais cheio na próxima temporada. A princípio, são seis competições já confirmadas e uma expectativa de até 82 jogos caso o Fla chegue à final em todos os torneios que disputar.



Com poucas datas disponíveis no ano, o Fla não deve ter descanso. A Supercopa, contra o Athletico Paranaense, por exemplo, acontecerá no dia 16 de fevereiro. A data escolhida pela CBF coincide com as semifinais da Taça Guanabara e, caso o time carioca chegue lá, terá menos um dia disponível para adequar os jogos. Na Recopa, contra o Independiente del Valle, em ida e volta, a Conmebol ainda não definiu os detalhes.



Diferentemente de 2019, o calendário brasileiro não ficará parado durante a Copa América, que será disputada na Argentina e na Colômbia, e também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Serão nove rodadas durante a primeira competição. Na Olimpíada, duas partidas do Brasileirão, os jogos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além do jogo de volta das quartas de final e jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.



O número alto de compromissos deve ajudar a moldar as ações do Flamengo no mercado pensando no planejamento de 2020. A falta de opções à altura dos titulares no banco de reservas pesou na final do Mundial, por exemplo, quando o Rubro-Negro, apesar do bom jogo, começou a esboçar claros sinais de cansaço.



"Vocês viram o jogo, 90 minutos mais a prorrogação, e viram uma equipe do Flamengo que tem 77 jogos nas pernas, contra uma equipe que tem 27 jogos nas pernas. Não houve muita diferença, só em um ou outro jogador, até neste pormenor quero destacar a qualidade da nossa forma física e dos jogadores do Flamengo. Tiveram uma intensidade e velocidade, uma disciplina tática enorme para fazer o jogo que fizeram contra o grande campeão da Europa, hoje o grande campeão do mundo porque ganhou. O Flamengo tem todas as condições para manter uma hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano. Mas isso não depende de mim, depende agora da diretoria", disse Jesus após a derrota por 1 a 0 para o Liverpool.



O CALENDÁRIO DO FLAMENGO EM 2020



Campeonato Carioca

22 de janeiro - Início da Taça Guanabara

26 de abril - Decisão do Estadual



Copa Libertadores

3 de março - Início da fase de grupos

21 de novembro - Decisão em jogo único no Maracanã



Recopa Sul-Americana

Sem data definida. Decisão em dois jogos tende a ser no primeiro semestre



Campeonato Brasileiro

3 de maio a 6 de dezembro



Supercopa do Brasil

16 de fevereiro - jogo único



Copa do Brasil

13 de maio - Início das oitavas de final

16 de setembro - Segundo jogo da decisão da Copa do Brasil