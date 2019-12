Não gostou! 'Equipe ideal' da Conmebol tem os 11 jogadores do Flamengo, e jornal argentino contesta

A mobilização dos torcedores do Flamengo fez com que Diego Alves, Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Filipe Luis, Arrascaeta, Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa fossem escolhidos como os "titulares", em votação com mais de 270 mil votos, de acordo com a entidade.

Más de 270.000 votos, 48 ídolos y solo 11 jugadores y 1 técnico en el #EquipoIdealDeLosFans.

¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/5nhjJyeqR3 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 24, 2019 O jornal argentino "Olé" não curtiu e contestou: "Insólito!". O site da publicação dedicou um parágrafo da repercussão para questionar, sobretudo, as escolhas de Jesus, em detrimento à de Marcelo Gallardo, com 62,1% dos votos, e a de Gerson superando Enzo Pérez, com 64,5%. da preferência do público.