Santos promete não liberar Gustavo Henrique para o Flamengo antes do término de contrato

O Santos promete bater o pé e não liberar o zagueiro antes do término do vínculo. A reportagem do jornal O Dia conversou com um dos integrantes do Conselhor Gestor do time paulista. Segundo essa pessoa, que pediu para não ser identificada, o Peixe não vai dispensar Gustavo Henrique facilmente.

O integrante da cúpula disse que o Santos entende que Gustavo Henrique não foi correto com a diretoria do clube que tanto fez por ele durante toda a carreira do zagueiro e vai fazer jogo duro, mesmo tendo que pagar um mês de salário ao atleta. Para resumir a situação, o dirigente afirmou:

"Sabemos que ele fez exame no Flamengo já. Não vamos facilitar em nada. Um mês de salário dele não fará falta. Tem contrato vigente e para sair, o Gustavo (Henrique) tem que pagar. Ele (Gustavo Henrique) tem que se apresentar ao Santos no dia 8", afirmou o dirigente.

O Flamengo, até a publicação da matéria, não tinha entrado em contato com o Santos para negociar a liberação, e a diretoria rubro-negra crê que a situação tem que ser definida entre estafe do atleta e Santos. O Rubro-Negro entende que não pode pedir para o jogador descumprir o contrato com o Santos e monitora a situação do seu futuro reforço.