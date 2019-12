Ex-jogador do Barcelona abre o coração e fala sobre sonho de jogar no Flamengo: 'Sou fanático'

Rio - Irmão de Thiago Alcântara, o meia Rafinha nunca atuou em um clube do Brasil. O jogador é torcedor do Flamengo e em participação no canal "Que Partidazo", ele abriu o seu coração e falou sobre a vontade de vestir a camisa do clube carioca.

“Todo mundo sabe que eu sou fanático pelo Flamengo. Sou muito torcedor. É um sonho poder vestir a camisa do Flamengo um dia. Não sei se é a curto ou a longo prazo, mas é uma vontade, ainda mais nesse momento maravilhoso do Flamengo", afirmou.



Rafinha defende o Celta de Vigo, emprestado pelo Barcelona até junho. O contrato dele com o clube catalão vai até junho de 2021. Ele está com 26 anos e foi campeão olímpico em 2016 junto com outros rubro-negros, como Rodrigo Caio e Gabigol.