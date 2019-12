Time titular do Sub-20 do Flamengo é 'convocado' para a disputa do Carioca pelo profissional

Rio - Como a pré-temporada do time profissional do Flamengo começará apenas no dia 22 de janeiro, período em que o Campeonato Carioca estará em andamento, a diretoria debateu internamente para decidir os jogadores do Sub-20 que iriam reforçar o elenco para a disputa do Estadual, e os escolhidos foram os atletas titulares: Hugo Neneca; Matheus França, Natan, Gustavo e Ramon, Gomes, Luiz Henrique, Richard, Yuri, Wendel e Rodrigo Muniz.

O goleiro Hugo Neneca e o meia Luiz Henrique 'bateram' a idade e já não poderiam mais atuar pelo time Sub-20. Os demais, destaques do time Sub-20 campeão de quatro títulos em 2019, serão comandados pelo treinador Mauricio Souza, que também é da categoria de base e será 'emprestado' enquanto Jesus estiver ausente.

Os treinamentos preparatórios para o Campeonato Carioca começam no dia 7, no Ninho do Urubu. Outros jogadores jogadores do time profissional, como João Lucas, Rafael Santos, Matheus Dantas, Hugo Moura, Vinicius Souza, Lucas Silva, Pepê e Vítor Gabriel, devem se reapresentar antes do início da pré-temporada, marcada para o dia 22 de janeiro. A estreia rubro-negra na Taça Guanabara está marcada para 18 de janeiro, mas ainda sem adversário definido.