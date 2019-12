Flamengo nega oferta do Coritiba por Berrío; jogador não deve ser emprestado

Rio - Ventilado no Coritiba, o atacante Orlando Berrío não tem o seu futuro definido. De acordo com informações do "globoesporte.com", o gerente de futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, negou que o Coxa tenha apresentado proposta pelo colombiano.



De acordo com o dirigente, o Flamengo não deseja uma negociação por empréstimo e sim em definitivo. O clube carioca investiu cerca de R$ 11 milhões na contratação do colombiano, que defende o Rubro-negro desde a temporada de 2017.

Na última segunda-feira, o presidente do Coritiba, Samir Namur, afirmou em entrevista á rádio oficial do clube que o jogador do Flamengo interessava, assim como a manutenção do goleiro Muralha, que pertence ao clube carioca, mas que atuou pelo Coxa em 2019.