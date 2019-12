Muro de sede do Flamengo é alvo de pichações de torcedores: 'Indenização já'

Rio - Os muros da sede do Flamengo foram alvos de pichações durante a noite da última quinta-feira. Os protestos dos torcedores foram em relação ao valor do sócio torcedor do clube e a indenização com as famílias do incêndio no Ninho do Urubu, que vitimou dez jogadores da base rubro-negra.

Sobre a indenização dos familiares do Ninho do Urubu, a Justiça determinou que o Flamengo terá que pagar uma pensão mensal de R$ 10 mil a famílias. De acordo com informações do "O Globo", o clube carioca depositou neste mês a quantia.

Nas redes sociais, parte da torcida tem reclamado do valor dos pacotes de ingressos para a próxima temporada. O valor dos lotes chegou a R$ 2.300.