Jornal português revela encontro de Jorge Jesus com presidente do Sporting

Rio - Em Portugal, passando as festas de final de ano, Jorge Jesus segue como assunto. De acordo com o jornal "A Bola", o treinador o Flamengo foi visto conversando com Frederico Varandas, presidente do Sporting.

No entanto, de acordo com a própria publicação, o encontro não tem relação com o futuro do comandante. Os dois são amigos e apenas marcaram o bate-papo no local. Jorge Jesus comandou a equipe lusitana até o meio do ano passado.

Em sua chegada à Europa, Jorge Jesus afirmou que irá cumprir o contrato com o Flamengo até o meio do ano que vem. Ele já deixou claro que só troca o Rubro-Negro por gigantes da Europa. Existe uma cláusula para sair na virada do ano caso isso aconteça.