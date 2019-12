Real Madrid teria interesse em Reinier, mas desempenho de brasileiros faz clube espanhol ter cautela

Espanha - O Real Madrid está observando o meia-atacante Reinier, de 17 anos, revelado pelo Flamengo. No entanto, a equipe espanhola está avaliando com bastante cautela a contratação do jogador. Tudo porque o clube avalia que Vinicius Junior, revelado pelo Flamengo, e Rodrygo, pelo Santos, vêm tendo dificuldade para evoluir na equipe. As informações são do jornal espanhol "AS".

O clube da capital espanhola faz uma movimentação no mercado para tentar conhecer melhor o jovem, que estreou profissionalmente nesta temporada e tem contrato com o Flamengo até 31 de outubro de 2024. Reinier renovou recentemente e ampliou o vínculo.



A publicação qualifica o jovem de 17 anos como um jogador habilidoso, com potência em seus chutes e futuro promissor. Além disso, diz que houve um encontro dos seus agentes com representantes do Atlético de Madrid, mas não houve nenhuma negociação porque o jovem não tem passaporte comunitário e ocupava a mesma posição de João Félix.