De olho na joia? Jornal espanhol repercute interesse do Real Madrid em Reinier: 'No perfil'

"Por ser acessível, é uma aposta que se encaixa no perfil que o Real vem trabalhando no (mercado do) Brasil."



A publicação ecoa a notícia do SporTV, que informou inicialmente o interesse dos Merengues pelo meia-atacante, na última quinta. Além disso, é frisado o fato dele ter sido alvo recente do Atlético de Madrid, a priorizar a aposta no português João Félix, três anos mais velho que o brasileiro, que viu dificuldades também por não ter passaporte comunitário.



O Real já entrou em contato com o estafe de Reinier para saber as pretensões do jovem. O próximo passo, de acordo com o "As", é se reunir com o Flamengo por mais detalhes, já que ele se encaixa no perfil atacado pelo clube espanhol no mercado: idade inferior a 18 anos e talento desfilado do meio para frente, como nos recrutamentos recentes de Vinícius Júnior, Rodrygo e Kubo.



Barcelona e gigantes ingleses também monitoram Reinier, cujo contrato com o Flamengo, recém-renovado, expira em 2024. A sua multa rescisória é de 35 milhões de euros (cercada de R$ 159 milhões). Internamente, o Fla, que gastou consideravelmente em 2019, trata a saída da joia em 2020 como "inevitável".